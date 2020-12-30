"الخارجية" تعلن فتح باب التسجيل للراغبين بالسفر إلى دبي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل امام المواطنين الراغبين بالسفر الى دبي، على المنصة الالكترونية mofa.pna.ps/evacuation.



وأوضحت الخارجية في بيان، أن التسجيل يبدأ الساعة 6:30 من مساء هذا اليوم، ويغلق الساعة 12 من ظهر يوم غد الخميس علما أن الهدف من التسجيل حصر الأعداد فقط.



وأشارت إلى أن التسجيل مفتوح على هذه المنصة للذين لم يسجلوا على المنصات السابقة خلال الشهر الجاري