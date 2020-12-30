تصل فعاليته 99%.. روسيا تعلن عن تطوير علاج لفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن تطوير دواءين لا مثيل لهما في العالم لمعالجة المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.



ووصفت رئيسة الوكالة، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء مع رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أول العقارين الفريدين بأنه "بمثابة ترياق لعدوى (كورونا)"، موضحة أن الدواء يؤثر مباشرة على الجراثيم المسببة للفيروس.



وأكدت المسؤولة أن الدواء قد اجتاز الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس، فيما تصل فعاليته إلى 99%، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



ولفتت سكفورتسوفا، إلى أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، وتأمل أن يحصل ذلك بحلول نهاية العام الجاري.



وتابعت: "إذا أثبتت اللقاحات السريرية فعالية هذا العقار فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس لم يظهر بعد مثيل له في العالم".



وأما بخصوص الدواء الثاني فهو يهدف إلى الوقاية من "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس (كورونا).



وتعني "عاصفة السيتوكين" الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط.



وأشارت سكفورتسوفا إلى أن هذا العقار قد اجتاز الاختبارات السريرية وتستكمل حاليا آخر مراحل تسجيله.