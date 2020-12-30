رام الله: الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلين تجاريين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وخلال الجولات التفتيشية من قبل الشرطة لمتابعة إلتزام المواطنين والمنشآت الصناعية والتجارية بالبروتوكول الصحي للحد من إنتشار فيروس (كورونا) فقد حررت 278 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية.



وأضافت الشرطة أنه تم إغلاق محلين تجاريين مخالفين لقرار الإغلاق الصادر من قبل الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة خلال 24 ساعة الماضية، 278 مخالفة بحق مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية، وأغلقت محلين تجاريين لعدم التزامهما بالإغلاق برام الله.