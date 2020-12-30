الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتحرر مخالفات سلامة عامة في بيت لحم



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المحافظة وبإسناد من قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية قبضت على 40 مطلوباً للعدالة ونفذت 90 مذكرةً قضائيةً خلال ال48 ساعه الماضية كما وضبطت 17 مركبة غير قانونية وأتخذت الإجراءات القانونية اللآزمة بحق سائقيها.



إضافةً إلى قيام الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي بتفقد وزيارة أكثر من 130 محل تجاري ومنشأةٍ صناعيةٍ وتجاريةٍ للتأكد من التزامهم بالبروتوكول الصحي المعتمد وتخلل ذلك تحرير 696 مخالفة سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة وبمساندة الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، القبض على مطلوبين للعدالة، ونفذت مذكرات قضائيةٍ خلال 48 ساعة الماضية، كما تم ضبط مركبات غير قانونيةٍ، وتحرير مخالفات سلامةٍ عامةٍ لغير الملتزمين في بيت لحم.