قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من مخيم جنين وبلدة قباطية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شابين من مخيم جنين على حاجز حوارة العسكري.



وأوضح مدير نادي الأسير منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مجدي محمود أبو جلدة، وصامد أمجد أبو السباع، أثناء مرورهما على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.



في السياق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المواطن معتز طزازعة من بلدة قباطية داخل أراضي عام 48، وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل عائلته في البلدة وقامت بتفتيشه.