جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بالقبض على 17 مطلوباً للعدالة بحقهم 46 مذكرة قضائية في جنين.
وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة في جنين.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بالقبض على 17 مطلوباً للعدالة بحقهم 46 مذكرة قضائية في جنين.
وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
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