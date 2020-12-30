جنين: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بالقبض على 17 مطلوباً للعدالة بحقهم 46 مذكرة قضائية في جنين.



وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على مطلوبين للعدالة في جنين.