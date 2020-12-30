"الديمقراطية": شعبنا يودع الفنان الكبير حاتم علي على أجنحة الوفاء والتقدير والإكبار

حاتم علي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً اليوم الأربعاء بيانًا وجهت فيها تحية التقدير والإكبار لروح المخرج العربي السوري حاتم علي، الذي غادرنا في لحظة سياسية فاصلة، هي أحوج ما نكون فيها إلى فنان قدير، ومبدع شهير، ومثقف وطني، كرس حياته للفن النظيف.



وأضافت الجبهة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن معجزة "التغريبة الفلسطينية" التي كان الراحل الكبير فارسها الأول، على رأس فريق من زملائه الفنانين، ستبقى علامة مضيئة في تاريخ الفن العربي، أعادت إلى الذاكرة مسيرة التغريبة الفلسطينية في سياقاتها السياسية، وانتهت بها إلى الخيار الوحيد للخلاص الوطني، ألا وهو مقاومة الاحتلال حتى يحمل عصاه ويرحل، وتستعيد فلسطين إشراقتها العربية بعد انجلاء ظلام المشروع الصهيوني.



وختمت الجبهة: بأن شعبنا وهو يودع الفنان الكبير حاتم علي، على أجنحة الوفاء لذكراه دوماً، يتقدم من الشعب السوري الشقيق، ومن العائلة الفنية السورية والعربية، ومن آل الفقيد وأصدقائه وإخوانه ومحبيه بأصدق مشاعر العزاء.