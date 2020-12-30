شاهد: شاب فلسطيني يدفع جندياً إسرائيلياً ويسقطه أرضاً جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطنتصدى أهالي تجمع الخالدية، بمسافر يطا جنوب الخليل، اليوم الأربعاء، لاقتحام جيش الاحتلال، حيث اعتلوا أسطح منازلهم منعاً لهدمها، رغم استهدافهم بالقنابل المسيلة للدموع.وأثناء المواجهات، قام شاب فلسطيني، بدفع جندي إسرائيلي بقوة، أسقطه أرضاً.