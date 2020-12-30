إسرائيل: أشكنازي يعلن اعتزال الحياة السياسية وإيزنكوت يقرر عدم دخولها

غابي اشكنازي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، رسمياً ترك حزب (أزرق أبيض) وأخد استراحة من الحياة السياسية.



من جهة أخرى، أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان السابق، غادي إيزنكوت، قرر عدم دخول الحياة السياسة، وأبلغ قادة الأحزاب الذين يتوددون إليه أنه قرر عدم الانضمام إلى أي قائمة.



وتستعد الأحزاب الإسرائيلية لدخول معترك انتخابات (كنيست)، الرابعة خلال عامين، والتي ستجرى في 23 من آذار/مارس المقبل.