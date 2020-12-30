طالع: إلغاء المهرجان المركزي.. حركة فتح تعلن عن فعاليات الانطلاقة الـ 56





31/12/2020 5 مساءً إضاءة الشعلة في كافة المناطق التنظيمية + تزيين كافة المناطق بالاعلام والرايات وبوسترات الشهيد الرمز ياسر عرفات



جنوب الخليل



31/12/2020 5:30 مساءً فعالية مركزية لايقاد الشعلة في وسط مدينة دورا + حراثة مائة دنم في خربة شويكة في الظاهرية وهي اراضي مهددة بالمصادرة + فعالية زراعة اشتال في السموع



طولكرم



31/12/2020 5 مساءً -التجمع في ميدان الشهيد د. ثابت ثابت لايقاد الشعلة بالتنسيق مع الاخ المحافظ والمؤسسة الامنية والمناطق والاطر الحركية وسماعات لبث الاغاني الوطنية .



- فعالية ذكرى الانطلاقة واربعين المرحوم القائد حكم بلعاوي في بلدة بلعا، ومسيرة للسيارات وبث الاغاني .



- التنسيق مع الاعلام المحلي وعبر التلفزة والاذاعات في بث موجه مفتوحه عن المناسبة + سيتم تزيين المدينة في المحافظة بالاعلام والرايات قبل موعد الانطلاقة بيومين + زيارات لاسرى الشهداء والاسرى



جنين



31/12/2020 5 مساءً - ايقاد الشعلة امام منزل الشهيد الاسير كمال ابو وعر بعد صلاة المغرب+ بث بيان مركزي عبر مكبرات الصوت في جميع المواقع التنظيمية + اعداد برامج وندوات فكرية في المحافظة + تزيين جميع مداخل المواقع التنظيمية بالاعلام والبيارق ومسيرات على الشوارع الرئيسية



قلقيلية



31/12/20206:30 مساءً - ايقاد الشعلة في ميدان الشهداء بالتزامن مع بيان يلقى في سماعات المساجد في المحافظة .



- 1/1/2021مسيرة مركزية في كفر قدوم بعد صلاة الجمعة .



- 6/1/2021فعالية مركزية في عزبة طبيب على الاراضي المهددة بالمصادرة



رام الله والبيرة



31/12/2020 5مساءً - ايقاد الشعلة امام ضريح الشهيد ياسر عرفات .



- تشكيلة بلباس موحد مكونه من 56 من الشبيبة الطلابية في الشارع المحاذي لضريح الشهيد ياسر عرفات .



- 1/1/2020مشاركة المواقع والمناطق في المواجهات ضد الاستيطان في كفر مالك ،دير جرير، المغير .



يطا وضواحيها





31/12/2020 6:30 مساءً ايقاد الشعلة في وسط مدينة يطا.



طوباس





31/12/2020 5 مساءً ايقاد الشعلة امام دوار الشهداء .



أريحا والأغوار





31/12/2020 3 بعد الظهر فعالية وإلقاء كلمات وسط أريحا على الدوار ثم التوجه لمنزل صائب عريقات لإيقاد الشعلة .



بيت لحم



- 31/12/2020 5 مساءً ايقاد شعلة الانطلاقة في بيت جالا .



- 1/1/2021 3 بعد الظهر ايقاد الشعلة واقامة مارش تنظيمي في منطقة تقوع وتزين كافة شوارع البلدة



- 1/1/2021 افتتاح مستوصف طبي باسم الحركة في منطقة الدهيشة واقامة مارش تنظيمي بالشراكة مع كافة القطاعات الحركية والشبيبة .



- ايقاد الشعلة واقامة مارش تنظيمي في مدينة الخضر .



- 6/1/2021اقامة فعالية مركزية الاولى : في وسط محافظة بيت لحم وزراعة اشجار تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء بيت لحم .



- 7/1/2021الفعالية الثانية : في مناطق الريف الشرقي والغربي لمحافظة بيت لحم سيتم زراعة اكثر من 500 شجرة .





نابلس



- 31/12/2020 2 بعد الظهر مسيرة للشبيبة الثانوية من المجمع الشرقي الى الدوار وصولاً الى مركز حمدي مانجو .



- ايقاد الشعلة بعد صلاة المغرب على ميدان الشهداء .



- 6 مساءً مسيرة كشافة في منطقة المعاجين .



- فعاليات في مختلف المناطق .



سلفيت



- 30/12/2020تزين كافة المحافظة بالاعلام والرايات وبوستر الانطلاقة والقاء البيان في سماعات المساجد .



- 31/12/2020 الساعة 5 مساءً ايقاد شعلة الانطلاقة في منطقة المراحات المهددة بالمصادرة .



-11 صباحا اداء صلاة الجمعة في المناطق المهدد ة بالمصادرة سلفيتالراس، بديا خلة حسان، حارس المفرق الغربي .



- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة منطقة الرأس .



- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة في حارس .



- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة باسم كل شهيد في المحافظة في سلفيت ، بديا .



القدس



31/12/2020 5 مساءً - ايقاد الشعلة في اغلب المناطق التنظيمية + تزين جميع المناطق التنظيمية بالاعلام والرايات



- اقامة مسيرة مركزية حاشدة في العيزرية .



- زيارة ذوي الشهداء والاسرى وتكريمهم وتوزيع حرامات وصوبات.



سلفيت- 30/12/2020تزين كافة المحافظة بالاعلام والرايات وبوستر الانطلاقة والقاء البيان في سماعات المساجد .- 31/12/2020 الساعة 5 مساءً ايقاد شعلة الانطلاقة في منطقة المراحات المهددة بالمصادرة .-11 صباحا اداء صلاة الجمعة في المناطق المهدد ة بالمصادرة سلفيتالراس، بديا خلة حسان، حارس المفرق الغربي .- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة منطقة الرأس .- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة في حارس .- 11 صباحا زراعة اشتال الزيتون بالمناطق المهددة بالمصادرة باسم كل شهيد في المحافظة في سلفيت ، بديا .القدس31/12/2020 5 مساءً - ايقاد الشعلة في اغلب المناطق التنظيمية + تزين جميع المناطق التنظيمية بالاعلام والرايات- اقامة مسيرة مركزية حاشدة في العيزرية .- زيارة ذوي الشهداء والاسرى وتكريمهم وتوزيع حرامات وصوبات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، مفوضية التعبئة والتنظيم، عن برنامج إحياء الذكرى "56"، لانطلاقة الثورة الفلسطينية في الأقاليم الشمالية.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم: إنه سيتم إلغاء الحفل المركزي للانطلاقة في الأقاليم الشمالية، وذلك بسبب جائحة (كورونا) والظروف الصحية التي يمر فيها الوطن.وأكد أنه سيتم إيقاد شعلة الانطلاقة عند ضريح الشهيد الرمز المؤسس ياسر عرفات، وسط حضور لأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، مع إيقاد الشعلة في جميع مراكز المحافظات وبعدد رمزي وقليل من الجماهير مع أخذ كل التدابير الصحية اللازمة خلال فعالية إيقاد الشعلة، وتركيز الفعاليات على تصعيد المقاومة الشعبية في كل المواقعوالفعاليات سوف تكون على النحو التالي :شمال الخليل