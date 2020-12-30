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انفجارات مطار عدن: 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً بينهم مسؤولون حكوميون

انفجارات مطار عدن: 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً بينهم مسؤولون حكوميون
انفجارات عدن
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة اليمنية في عدن، بأن عدد ضحايا التفجيرات التي استهدفت مطار عدن، وصل إلى 22 قتيلاً، وأكثر من 50 جريحاً.

في السياق، نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر طبية، قولها: بأن وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد مساعد الأمير، أصيب في التفجيرات، فيما قتلت وكيلة وزارة الأشغال العامة والطرق ياسمين العواضي.

ووقعت الانفجارات في مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

وأفاد موقع "المشهد اليمني" بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة (رويترز)، عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير، وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.

يتبع.. 

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