العسيلي: التقيد بإجراءات الوقاية يجنبنا الاغلاق الجزئي او الكلي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، ان الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا(كوفيد-19) كفيلة باستمرار الحركة الانتاجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية ويجنبنا الاغلاق سواء الجزئي او الكلي للحد من انتشار الفيروس.



وأضاف العسيلي خلال لقاءه مع مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية برئاسة عمر هاشم" ان الحكومة الفلسطينية هي الخاسر الاكبر من إجراءات مواجهة جائحة كورونا حيث قدرت خسائرنا في الاغلاق الاخير لمحافظات الخليل وبيت لحم، ونابلس وطولكرم تزيد عن 80 مليون شيقل، في حين قدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني من تداعيات الجائحة الصحية أكثر من 2.5 مليار دولار.



وشدد الوزير على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية بما يضمن استمرار الانشطة الاقتصادية وإحداث توازن بين "الصحة والاقتصاد" علاوة على التمكن من احداث تعافي مبكر للاقتصاد الوطني خاصة للقطاعات الاكثر تضرراً من الجائحة الصحية لافتاً الى خطة التعافي ومكوناتها والتي يتم بلورتها بالشراكة التامة مع القطاع الخاص.



بدوره اكد رئيس الاتحاد عمر هاشم على دعم الاتحاد للإجراءات وسياسات الحكومة في الحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تصب في ضمان صحة وسلامة المواطن وفق استراتيجية التوازن بين الصحة والاقتصاد لافتاً الى اهمية التقييد التام بالإجراءات الوقائية الكفيلة باستمرار الانشطة الاقتصادية.



وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا ذات الصلة بدعم القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة الصحية، ومجموعة البرامج والمشاريع المستقبلية المتوقع تنفيذها لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص تشغيل جديدة في سوق العمل مؤكدين على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.