شؤون فلسطينية

كهرباء غزة وبلدية القرارة توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون المشترك

كهرباء غزة وبلدية القرارة توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
وقع م. سمير مطير رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء وم. أحمد شعت رئيس بلدية القرارة، مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والبيانات وتعزيز التنسيق المشترك لبناء أول نموذج للحي الذكي في مدينة القرارة تحقيقاً للمصلحة العامة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة والبلدية في مقر سلطة الطاقة الفلسطينية بحضور كل من م. ماهر عايش مدير عام شركة توزيع الكهرباء، وم.هالة الزبدة مدير عام سلطة الطاقة الفلسطينية، ود.محمد طه الأسطل مدير وحدة ذكاء الاعمال ودعم القرار بالشركة، وأ.زهير أبو خاطر مدير العلاقات العامة بالشركة، وم.فرج الصرفندي مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الحكم المحلي.

وقال م. مطير إن: "هذه المذكرة جاءت كثمرة جهود متواصلة لعدة أشهر بين الطرفين، في سبيل الوصول إلى آلية تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، والارتقاء بالمدن والأحياء في قطاع غزة وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات"، وبين أن الشركة لن تدخر جهدًا في تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية العامة والخاصة لتحقيق شراكة حقيقية تعود بالفائدة على المواطنين.

وأوضح بأن إدارة الشركة تنتهج سياسة الانفتاح على المجتمع وتسعى لإشراك كافة الفئات والمستويات الوظيفية في عملية صنع القرار وتنفيذه، ايماناً منها بحق الجميع في الوصول إلى المعلومة الصحيحة لتعزيز دور المساءلة المجتمعية المتمثلة بالشفافية والنزاهة.

من جانبه، أعرب م. شعت عن فخره بتوقيع هذه المذكرة وقال بأنها مذكرة اتفاق هامة جدا تعكس مدى الجدية في احداث تغيير ملموس وعملي وهي تعكس مستوى متقدم من العلاقة بين البلدية والشركة وحرصهما على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين فيها.

واوضح د. الاسطل بأن هذا التعاون يهدف إلى تأهيل الأحياء السكنية لتصبح أحياء مرنة قادرة على الاستمرارية والتكيّف بشكل إيجابي اثناء الازمات والضغوط، وهو ما سيسهم أيضا في إحداث نقلة نوعية حقيقية ذات بعد خدمي في القرارة، منوهاً إلى أنه تم اختيار محيط مركز "مسقط" الصحي ليكون الحي المستهدف في مبادرة الحي الذكي(Smart Zone) حيث يمتاز بالتنوع الديموغرافي والخدمي من مركز صحي ومدارس وابار مياه وغيرها من الخدمات، وان هذه المبادرة ستسعى لتوظيف التكنولوجيا في تحسين كل الخدمات التي يستفيد منها الحي، والبنية التحتية الداعمة له من عدادات ذكية للكهرباء والماء، والشبكة الهجينة للكهرباء والماء، والانارة الذكية الموفرة للطاقة، ونقاط الشحن والانترنت اللاسلكي، والنظافة العامة والحاويات الذكية، وغيرها من المجالات.

وتنص المذكرة ايضاً على إنشاء نظام لتبادل البيانات والمعلومات بين الشركة وبلدية القرارة على غرار الاتفاق السابق مع بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي، وكذلك توفير الإمكانيات اللازمة لاطلاع الطرفين على بيانات المشتركين والمخططات الهندسية للمشاريع وأي بيانات أخرى تخدم المصلحة العامة، وتعود بالفائدة والنفع على المواطنين.




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