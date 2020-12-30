شاهد: لحظة استهداف مطار عدن بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة















رام الله - دنيا الوطننشر موقع وكالة (سبوتنك) الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو، يظهر لحظة استهداف مطار عدن الدولي، بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة اليه.وكانت وسائل اعلام يمنية، قد أعلنت وقوع قتلى وجرحى، إثر انفجارات، استهدفت مطار عدن، وذلك أثناء وصول وزراء الحكومة اليمنية.