فلسطين تسجيل 21 حالة وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، الخليل 3، وفي قطاع غزة 10 وفيات، وفي مدينة القدس 1.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1539 إصابة، سجلت على النحو التالي: طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)، وفي قطاع غزة (711)، وفي مدينة القدس (262).وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)، وفي قطاع غزة (995)، وفي مدينة القدس (310).