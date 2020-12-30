شؤون فلسطينية

فلسطين تسجيل 21 حالة وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجيل 21 حالة وفاة و1539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 84.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية، في كل من: جنين 4، طولكرم 1، نابلس 2، الخليل 3، وفي قطاع غزة 10 وفيات، وفي مدينة القدس 1. 

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 1539 إصابة، سجلت على النحو التالي: طوباس (15)، سلفيت (31)، ضواحي القدس (30)، جنين (74)، طولكرم (61)، نابلس (59)، الخليل (79)، بيت لحم (50)، رام الله (134)، قلقيلية (16)، أريحا (17)، وفي قطاع غزة (711)، وفي مدينة القدس (262). 

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: طوباس (28)، سلفيت (35)، جنين (167)، طولكرم (77)، نابلس (336)، الخليل (171)، رام الله (209)، قلقيلية (18)، أريحا (9)، وفي قطاع غزة (995)، وفي مدينة القدس (310). 

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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