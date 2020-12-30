إصابة مواطنيْن بالرصاص الحي من قبل الاحتلال جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطنان، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرب جدار الضم والتوسع العنصري، المقام على أراضي قرية مريحة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن مواطنين أحدهما من بلدة قباطية، والآخر من قرية نزلة زبدة قرب يعبد، أصيبا بالرصاص الحي في القدم، خلال توجههما إلى عملهما داخل أراضي الـ 48، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت المصادر، إلى أنه جرى نقلهما الى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت إصابتهما بأنها مستقرة.