شاهد: قتلى وجرحى جراء انفجارات وقعت في مطار عدن

لقي عدة أشخاص مصرعهم، جراء انفجارات وقعت، اليوم الأربعاء، في مطار عدن الدولي، وذلك بالتزامن مع وصول وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إليه.



وأفاد موقع "المشهد اليمني" بأن الانفجار دوى في صالة استقبال المطار، فيما نقلت وكالة (رويترز)، عن شهود عيان تأكيدهم سماع انفجار كبير، وإطلاق نار في المطار عدن بعد قليل من وصول الحكومة إليه.



من جانبه، أفاد موقع (سكاي نيوز)، بأن انفجارين، أحدهما استهدف مدرج المطار، والآخر صالة مطار عدن، فيما جرى نقل وزراء الحكومة اليمنية إلى قصر المعاشيق في عدن، بعد الانفجارات.





بدوره، حمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على حسابه في (تويتر) جماعة الحوثيين المسؤولية عما وصفه "الهجوم الإرهابي الجبان"، مؤكدا أن جميع أعضاء الحكومة بخير.

وقد وصل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، إلى مطار عدن، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.



وقد وصل وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، إلى مطار عدن، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين، أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.









رام الله - دنيا الوطن