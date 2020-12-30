شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر مشاهد لمناورة (الركن الشديد)

رام الله - دنيا الوطننشرت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشاهد من المناورة، التي أقامتها، أمس الثلاثاء، في مدينة غزة، والتي حملت اسم (الركن الشديد).وكانت الغرفة المشتركة، قد أعلنت في تصريح صحفي لها، في وقت سابق، انتهاء فعاليات المناورة، والتي نفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك.