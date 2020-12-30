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في الذكرى الـ 14 لوفاة والدها.. رغد صدام حسين توجه رسالة مهمة

في الذكرى الـ 14 لوفاة والدها.. رغد صدام حسين توجه رسالة مهمة
قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إن "قوى الشر" اجتمعت لتدمير بلادها، تحت ذريعة الديمقراطية والتحرر. 

وفي فيديو نشرته على حسابها على موقع (تويتر) بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاة والدها، قالت رغد صدام حسين: "الرئيس الشرعي والدستوري للعراق وباني نهضته كي تصبح بغداد عمود الخيمة العربية، ولم ترق تلك النهضة للبعض من أعداء يقظة الشعوب، فانساقت حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية، فضربوا البلد وأهله بعصي الشر والطغيان، وكبدوا العراقيين خسائر هائلة من الدماء والأرواح البريئة".

وأضافت: "هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته، ونفذوا جريمتهم القذرة التي انتهت باحتلال البلد في التاسع من نيسان/أبريل 2003. ذلك اليوم الأسود سيبقى عارا في تاريخ البشرية، وهو اليوم الذي اجتمعت فيه كل قوى الشر للتخلص من رمز العراق والدي الشهيد صدام حسين وقيادته الوطنية، وسقطت بعد ذلك كل الأقنعة لتظهر الوجود القبيحة لهؤلاء الجناة الذين ادعوا الديمقراطية والتحرير".


 

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