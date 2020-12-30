المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً الخميس

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، غداً الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.