المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً الخميس
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، غداً الخميس.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، غداً الخميس.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن عملية الصرف، ستتم في كافة فروع بنك البريد، وبنكي الوطني والإنتاج.
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