الغرفة المشتركة للمقاومة بغزة تُعلن انتهاء مناورات (الركن الشديد)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الغرفة المشتركة، التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، عن اختتام مناورات (الركن الشديد)، والتي نفذت لأول مرة بين كافة الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة، وجاءت بعد فترة من التدريب العسكري المكثف والمشترك.



وقالت الغرفة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "أبدى مقاتلونا- بفضل الله- خلال هذه المناورات كفاءة قتالية متقدمة، وروحاً تعرضية عالية، تؤكد جهوزيتهم الكبيرة للقتال في كافة الظروف، وقد شملت المناورات كافة مناطق قطاغ غزة، وتنوعت سيناريوهاتها بين التصدي لعمليات الإنزال البحري والجوي، والتصدي للقوات المعادية المدرعة والراجلة، ضمن كمائن نهارية وليلية، والإغارة على العدو المتحصن داخل المناطق المبنية، وضرب التحشدات العسكرية، وعمليات القنص والرمايات بالذخيرة الحية بمختلف أنواعها".



وأضافت الغرفة: "إننا بعد انتهاء هذه المناورات، نؤكد على مواصلة المقاومة في رفع جهوزيتها الدائمة وكفاءة مقاتليها، والعمل على استمرارية وتطوير حالة التنسيق والتكامل ضمن الغرفة المشتركة".



وتابعت: "نتوجه بالتحية والشكر إلى شعبنا الأبي، الذي ساند المقاومة، وعبّر عن التفافه حولها، واحتفى بهذه المناورات، واستجاب لإجراءات المقاومة لإنجاحها، والشكر والتحية للأجهزة والجهات الحكومية المختلفة في قطاع غزة، التي ساندت وسهلت عمل المناورات، وأسهمت فيها من خلال تنفيذ مناورات الإخلاء والإنقاذ والإسعاف والتأمين، تعزيزاً للجبهة الداخلية للمقاومة".