زيارة: اعتماد صرف ثلاث دفعات للمقاولين من المنحة الإيطالية بقيمة 209 آلاف يورو

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي صادر عن دائرة الإعلام: "إننا قمنا باعتماد ثلاث دفعات، للصرف ضمن المنحة الإيطالية، بقيمة بلغت قرابة 209 آلاف يورو، لصالح مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة .



وأضاف، تم اعتماد هذه الدفعات؛ لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى في قطاع غزة، حيث يشتمل العمل في الحي على تأهيل 4 بنايات، وإنشاء 111 وحدة سكنية.



كما أكد على مواصلة العمل على إنجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين، حيث من الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الإيطالية تبلغ 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة".