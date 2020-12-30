عاجل

  • انفجار قوي يهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إليه

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تنعى المخرج السوري حاتم علي

الجبهة الشعبية تنعى المخرج السوري حاتم علي
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، المخرج السوري الكبير حاتم علي، صانع ملحمة التغريبة الفلسطينية، الذي وافته المنية، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

وقالت الجبهة في بيان لها وصل "دنيا الوطن: "بمزيد من مشاعر الألم والحزن، تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فارس الدراما العربية، وصانع ملحمة التغريبة الفلسطينية المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي رحل أمس في العاصمة المصرية القاهرة بعد تعرضه لأزمةٍ قلبيةٍ حادةٍ"

وأضاف البيان: عزاؤنا كبير لزوجته وأبنائه وأخوته وأصدقائه وللشعبين السوري والفلسطيني ولامتنا العربية برحيل هذا المخرج الفذ ابن الجولان السوري، الذي عاش قريباً من مخيم اليرموك، ما جعله ملماً بمعطيات وهموم النكبة وعذابات اللجوء ساهمت في تفجير طاقاته الإبداعية لإخراج مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي ما زال وسيبقى محفوراً في ذاكرة ووجدان الشعب الفلسطيني بوصفه واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني قبل وبعد النكبة إلى النكسة، دفع الجبهة الشعبية ومؤسسها الراحل الدكتور جورج حبش إلى تكريم هذا المخرج الكبير وطاقم المسلسل، حيث وصفت الجبهة هذه المسلسل آنذاك بالأيقونة الفنية الخالدة التي ستبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة، وتزيدهم إلهاماً عل مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة.

وأكدت بالقول: "هذا المسلسل الذي ظل تأثيره والهامه الكبير يؤرق الكيان الصهيوني وأتباعه في المنطقة العربية، مما جعلهم يقدموا على حذف حلقاته من بعض المواقع الالكترونية،  اضطرهم إلى إعادتها مرة أخرى بعد موجة غضب فلسطينية وعربية واسعة".

وقالت الجبهة: رغم فداحة الخسارة، ومرارة ألم هذا الرحيل المفاجئ لأحد المبدعين العرب الذين عايشوا قضايا أمتهم وفي القلب منها القضية الفلسطينية، إلا أن عزاؤنا بأن إرثه الفني وإبداعاته الفنية المختلفة ستبقى ماثلة وحاضرة لن تستطيع رحى النسيان أن تطحنها.

أخبار ذات صلة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر مشاهد لمناورة (الركن الشديد)

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر مشاهد لمناورة (الركن الشديد)

المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً الخميس

المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر غداً الخميس

ماهر صلاح: مناورة &#34;الركن الشديد&#34; رسالة ردع للعدو الإسرائيلي

ماهر صلاح: مناورة "الركن الشديد" رسالة ردع للعدو الإسرائيلي

الغرفة المشتركة للمقاومة بغزة تُعلن انتهاء مناورات (الركن الشديد)

الغرفة المشتركة للمقاومة بغزة تُعلن انتهاء مناورات (الركن الشديد)

زيارة: اعتماد صرف ثلاث دفعات للمقاولين من المنحة الإيطالية بقيمة 209 آلاف يورو

زيارة: اعتماد صرف ثلاث دفعات للمقاولين من المنحة الإيطالية بقيمة 209 آلاف يورو

الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

ملادينوف يصل قطاع غزة لبحث تطورات الأوضاع

ملادينوف يصل قطاع غزة لبحث تطورات الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف بالقدس

الخارجية الفلسطينية: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط القطار الخفيف بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

ماهر صلاح: مناورة &#34;الركن الشديد&#34; رسالة ردع للعدو الإسرائيلي

ماهر صلاح: مناورة "الركن الشديد" رسالة ردع للعدو الإسرائيلي

الجبهة الشعبية تنعى المخرج السوري حاتم علي

الجبهة الشعبية تنعى المخرج السوري حاتم علي

الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

ملادينوف يصل قطاع غزة لبحث تطورات الأوضاع

ملادينوف يصل قطاع غزة لبحث تطورات الأوضاع

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار زيتون ويجرف أراضٍ بقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم

الاحتلال يقتلع عشرات أشجار زيتون ويجرف أراضٍ بقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم

كهرباء القدس توقف عمليات الشحن وتسديد الفواتير من مساء الخميس حتى صباح الجمعة

كهرباء القدس توقف عمليات الشحن وتسديد الفواتير من مساء الخميس حتى صباح الجمعة

السفير الطوباسي يُسلم رسالة تهنئة من الرئيس لنظيره المقدوني لمناسبة عيد الميلاد

السفير الطوباسي يُسلم رسالة تهنئة من الرئيس لنظيره المقدوني لمناسبة عيد الميلاد

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

منوعات

آسر ياسين: تلقيت عروضا للعمل في هوليوود ورفضتها لهذا السبب

آسر ياسين: تلقيت عروضا للعمل في هوليوود ورفضتها لهذا السبب

تغريم طارق العريان طليق الفنانة أصالة 1.5 مليون جنيه لهذا السبب

تغريم طارق العريان طليق الفنانة أصالة 1.5 مليون جنيه لهذا السبب

بعد غيابها ثلاث سنوات.. هل تعود شيري عادل للسينما بمشهد واحد فقط ؟

بعد غيابها ثلاث سنوات.. هل تعود شيري عادل للسينما بمشهد واحد فقط ؟

أحلام لـ حلا الترك: أمك ثم أمك ثم أمك

أحلام لـ حلا الترك: أمك ثم أمك ثم أمك

شاهد: كيف ردت يسرا اللوزي على متنمر وصف ابنتها بـ&#34;الطرشة&#34;

شاهد: كيف ردت يسرا اللوزي على متنمر وصف ابنتها بـ"الطرشة"

شاهد: كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت

شاهد: كيف ردت سوسن بدر على متابع تمنى لها الموت

شاهد: كيف علقت نبيلة عبيد على تقليد حسين فهمي لضحكتها

شاهد: كيف علقت نبيلة عبيد على تقليد حسين فهمي لضحكتها

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

عربي

مقتل شخص وإصابة 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

مقتل شخص وإصابة 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان