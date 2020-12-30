الجبهة الشعبية تنعى المخرج السوري حاتم علي

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، المخرج السوري الكبير حاتم علي، صانع ملحمة التغريبة الفلسطينية، الذي وافته المنية، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.



وقالت الجبهة في بيان لها وصل "دنيا الوطن: "بمزيد من مشاعر الألم والحزن، تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فارس الدراما العربية، وصانع ملحمة التغريبة الفلسطينية المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي رحل أمس في العاصمة المصرية القاهرة بعد تعرضه لأزمةٍ قلبيةٍ حادةٍ"



وأضاف البيان: عزاؤنا كبير لزوجته وأبنائه وأخوته وأصدقائه وللشعبين السوري والفلسطيني ولامتنا العربية برحيل هذا المخرج الفذ ابن الجولان السوري، الذي عاش قريباً من مخيم اليرموك، ما جعله ملماً بمعطيات وهموم النكبة وعذابات اللجوء ساهمت في تفجير طاقاته الإبداعية لإخراج مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي ما زال وسيبقى محفوراً في ذاكرة ووجدان الشعب الفلسطيني بوصفه واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي جسدت معاناة الشعب الفلسطيني قبل وبعد النكبة إلى النكسة، دفع الجبهة الشعبية ومؤسسها الراحل الدكتور جورج حبش إلى تكريم هذا المخرج الكبير وطاقم المسلسل، حيث وصفت الجبهة هذه المسلسل آنذاك بالأيقونة الفنية الخالدة التي ستبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة، وتزيدهم إلهاماً عل مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة.



وأكدت بالقول: "هذا المسلسل الذي ظل تأثيره والهامه الكبير يؤرق الكيان الصهيوني وأتباعه في المنطقة العربية، مما جعلهم يقدموا على حذف حلقاته من بعض المواقع الالكترونية، اضطرهم إلى إعادتها مرة أخرى بعد موجة غضب فلسطينية وعربية واسعة".



وقالت الجبهة: رغم فداحة الخسارة، ومرارة ألم هذا الرحيل المفاجئ لأحد المبدعين العرب الذين عايشوا قضايا أمتهم وفي القلب منها القضية الفلسطينية، إلا أن عزاؤنا بأن إرثه الفني وإبداعاته الفنية المختلفة ستبقى ماثلة وحاضرة لن تستطيع رحى النسيان أن تطحنها.