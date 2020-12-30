الاحتلال يداهم منزل نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس ناجح بكيرات

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس، ناجح بكيرات، وشرعت بتفتيشه والبعث بمحتوياته ودمرت أجزاء منها.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) بأن عناصر من شرطة الاحتلال، اقتحموا المنزل الواقع في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، وأخرجوا ساكنيه، وشرعوا بتفتيشه.



يذكر، أن بكيرات، مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي، من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر، كما أن نجله مالك، يقبع في سجون الاحتلال منذ 19 عاماً، حيث اعتقل بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 بمدينة بيت لحم، أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في (المسكوبية).