الاحتلال يقتلع عشرات أشجار زيتون ويجرف أراضٍ بقرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار الزيتون، وجرفت أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، ورئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة، بأن قوة من جيش الاحتلال، يرافقهم جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة "صف الخمايسة" غرب القرية، وشرعت بتجريف أرض، تعود ملكيتها لعائلة مشاعلة، وتقدر مساحتها بمئات الدونمات، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.