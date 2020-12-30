إلغاء زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل بشكل مفاجئ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): إن زيارة مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل، ألغيت، بشكل مفاجئ، ودون معرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك.



وأضافت الصحيفة: "على الرغم من أن الحكومة والشرطة الإسرائيلية، بدؤوا بالفعل في الاستعدادات للزيارة، ألغيت بشكل مفاجئ زيارة بنس إلى إسرائيل، والتي كان من المقرر إجراؤها في 10- 13 كانون الثاني/ يناير أي قبل سبعة أيام من تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن".