كهرباء القدس توقف عمليات الشحن وتسديد الفواتير من مساء الخميس حتى صباح الجمعة





وتقدمت الشركة بالاعتذار من جميع مشتركيها عن هذا الإجراء، مناشدة المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وشحن العدادات قبل الموعد المذكور.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن وقف كافة عمليات الشحن وتسديد الفواتير في جميع مكاتب الشركة وفروعها ومراكز الشحن الداخلية والخارجية من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 31/12/2020 وحتى السادسة صباحاً من يوم الجمعة الموافق 1/1/2021، وذلك بسبب إغلاق الحسابات المالية للعام 2020.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإجراء الذي اتخذته الدائرة المالية، يأتي في سياق التدقيق المالي، وإغلاق الحسابات المالية داخلياً وخارجياً للسنة المنتهية 2020.