السفير الطوباسي يُسلم رسالة تهنئة من الرئيس لنظيره المقدوني لمناسبة عيد الميلاد

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رام الله - دنيا الوطن

سلم سفير دولة فلسطين، لدى اليونان، مروان طوباسي، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة من الرئيس محمود عباس إلى رئيس جمهورية مقدونيا الشمالة، ستيفو بنداروفسكي، لمناسبة عيد الميلاد المجيد، والسنة الميلادية الجديدة.



وتقدم الرئيس عباس، في رسالته، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصياً، ومن خلال حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية ولعموم الشعب المقدوني الصديق، بأسمى عبارات التهاني لمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021، متمناً لجمهورية مقدونيا بلداً وشعباَ، ولشعوب العالم كافة، السلام والازدهار.