داخلية غزة: نؤكد استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت

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غزة - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة: إنه "في إطار تقييم الحالة الوبائية بقطاع غزة، تُجدد وزارة الداخلية، تأكيدها على الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، ومنها استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس، وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد".



وأضافت داخلية غزة، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "نجدد دعوتنا للمواطنين، للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة، بخطورة الأسابيع الحالية، التي تشهد ذروة انتشار الفيروس".



وذكرت، "كما نشدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ ،خاصة يوم الخميس من كل أسبوع".