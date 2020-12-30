قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددًا من المواطنين، فيما شهدت بلدة قباطية قرب جنين، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وفلسطينيين.



ففي جنين، شهدت بلدة قباطية جنوب المدينة، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، التي داهمت البلدة في ساعات الفجر.



وذكرت مصادر محلية، بأن العديد من المقاومين تصدوا لقوات الاحتلال، وخاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال، قبل أن تنسحب باتجاه معسكر سالم الاحتلالي.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بعد اقتحامها عدة مناطق في المحافظة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة إسرائيلية، تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.



وأضافت المصادر ذاتها، أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد زيتون بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد، واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار، بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.



وفي الخليل، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة بيت عوا، وسلمت الأسير المحرر أنس راتب دويك، وحازم نيروخ، ومحمد أبو عبد المسالمة، بلاغات لمراجعة مخابراتها.



ويواصل الاحتلال، حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.