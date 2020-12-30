دولي

حزب جديد في إسرائيل يسحب البساط من نتنياهو وساعر وغانتس باستطلاعات الرأي

حزب جديد في إسرائيل يسحب البساط من نتنياهو وساعر وغانتس باستطلاعات الرأي
رام الله - دنيا الوطن
أظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تراجعاً واضحاً في مقاعد حزب (ليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، وحزب (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر، على إثر اعلان رئيس بلدية تل أبيب عن حزبه الجديد. 

ووفقاً لاستطلاع الرأي الذي نشره (راديو 103)، اليوم الأربعاء، تراجع عدد مقاعد حزب (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، وكذلك تراجع حزب (تيكفا حدشا)، (أمل جديد) برئاسة جدعون ساعر، مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، عن تشكيل حزب جديد أطلق عليه اسم (الإسرائيليين)، لخوض انتخابات (كنيست) في آذار/ مارس المقبل. 

ويأتي هذه الاستطلاع بعد الانسحابات من حزب (أزرق أبيض) وتأكيد رئيسه بيني غانتس، استمراره خوض المنافسة بالانتخابات المقبلة، تزامناً مع إعلان رئيس بلدية تل أبيب عن تأسيس حزبه الجديد.

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