الاحتلال يداهم منزلين في قباطية جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في بلدة قباطية جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة قباطية، وداهمت منزلي المواطنين رامي نزال، ومعتز ماجد طزازعة، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، وعاثت فيهما فساداً.



وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون وقوع إصابات.