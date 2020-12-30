الاحتلال يأخذ قياسات منزلين في الزاوية غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة الزاوية غرب سلفيت، وفتشت عدداً من المنازل، وأخذت قياسات منزلين.



وأفاد رئيس بلدية الزاوية، محمود موقدي، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت منزلي المواطنين مفيد السلخي، وسعيد عبد الناصر عصفور، وأخذت قياساتهما.



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت أمس منزل المواطن محمد ابداح في بلدة مردا، وأخذت قياساته، كما داهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، في بلدة بروقين، وأخذت قياساتهما.