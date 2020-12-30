الاحتلال يُسلم 3 مواطنين من الخليل بلاغات لمراجعة مخابراته

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من الخليل، بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدة بيت عوا، وسلمت الأسير المحرر أنس راتب دويك، وحازم نيروخ، ومحمد أبو عبد المسالمة، بلاغات لمراجعة مخابراتها.