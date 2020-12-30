دولي

(كورونا) عالمياً: نحو مليون و797 ألف وفاة و82 مليوناً و327 ألف إصابة

(كورونا) عالمياً: نحو مليون و797 ألف وفاة و82 مليوناً و327 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا) حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ نحو مليون و797 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 82 مليوناً و327 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 58 مليوناً و339 ألف مريض.

وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 611 ألف و942 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 13,453 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي عادت إلى تخطي حاجز الـ 3000 وفاة بواقع (3,398 وفاة)، والبرازيل (1,075 وفاة)، وألمانيا (935 وفاة)، وإيطاليا (659 وفاة)، وروسيا (562 وفاة)،.

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (194,860 إصابة)، والبرازيل (57,227 إصابة)، وبريطانيا (53,135 إصابة)، وروسيا (27 ألف إصابة)، والهند (20,529 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (346,579 وفاة)، والبرازيل (192,716 وفاة)، والهند (148,475 وفاة)، والمكسيك (123,845 وفاة)، وإيطاليا (73,029 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,977,704 إصابات)، والهند (10,245,326 إصابة)، والبرازيل (7,564,117 إصابة)، وروسيا (3,105,037 إصابة)، وفرنسا (2,574,041 إصابة).

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