شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة في رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على مركبة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، بعد اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية: إن قوة خاصة إسرائيلية، تسللت إلى حي الطيرة بمدينة رام الله، واعتدت بالضرب المبرح على الأسير المحرر رامي فضايل، قبل اعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن فضايل اعتقل أول أمس، وأفرج عنه لاحقاً، ليعود الاحتلال لاعتقاله مجدداً الليلة الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب محمد زيتون، بعد أن داهمت منزله في حي عين منجد، واستولت على مركبته، كما اعتقلت الأسير المحرر لؤي عرار، بعد اقتحام منزل في حي عين مصباح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد قعد من قرية أبو قش، والشاب أيسر معروف من قرية عين قينيا شمال رام الله.

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