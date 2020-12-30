ألمانيا تُسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا للمرة الأولى منذ بداية جائحة (كورونا) أكثر من ألف وفاة خلال 24 ساعة، لتعتبر الحصيلة الأعلى في الوقت الذي قامت الحكومة بعملية تلقيح المواطنين المصابين.



وبحسب الأرقام التي نشرها معهد (روبرت كوخ) لمراقبة الصحة العامة، ليلة أمس الأربعاء، فإن 1129 وفاة، و22 ألفاً و459 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، سجلت في يوم واحد.



وتوفي 32 ألفاً و107 أشخاص بالفيروس التاجي في ألمانيا منذ بداية الوباء، حسبما ذكرت (فرانس برس).