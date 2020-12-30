دولي

الجاسوس "بولارد" يصل إسرائيل ونتنياهو في استقباله

الجاسوس "بولارد" يصل إسرائيل ونتنياهو في استقباله
رام الله - دنيا الوطن
وصل الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، برفقة زوجته فجر اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل، عبر مطار بن غوريون في اللد، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، بعد أن حصل على عفو من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعد 35 عاماً من اعتقاله وسجنه بأميركا، لقيامه بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووفق صحيفة (معاريف) فقد كان في استقبال الجاسوس بولادر، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علماً أنه تم إطلاق سراحه من السجن الأميركي قبل حوالي خمس سنوات، لكن حتى قبل شهر كان يخضع لقيود شديدة، منعته من مغادرة الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة القضاء الأميركية، أن بولارد الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل منذ 35 سنة، انتهت قيود الإفراج المشروط التي كانت مفروضة عليه، مما يسمح له بالسفر إلى إسرائيل.

وأضافت الوزارة الأميركية، أن "لجنة الإفراج المشروط رأت أنه لا دليل يؤكد أنه يعتزم مخالفة القانون".

واعتقلت السلطات الأميركية ن بولارد في واشنطن عام 1985، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، إلا أنه حصل على إطلاق سراح مشروط منذ خمس سنوات.

وخضع الأميركي اليهودي على مدار تلك الفترة لقيود صارمة على الحركة، تضمنت تحديد إقامته في منزله ليلاً، وارتداء سوار إلكتروني؛ لتتبع مكانه.

 

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