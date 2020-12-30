شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية: وصول الدفعات الأولى من لقاح (كورونا) خلال الأسبوعين المقبلين

الصحة الفلسطينية: وصول الدفعات الأولى من لقاح (كورونا) خلال الأسبوعين المقبلين
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، أنه من المتوقع، أن يشهد الأسبوعان المقبلان، وصول أولى دفعات لقاح (كورونا)، مشدداً على أن هذا الأمر، متابع من قبل الرئيس محمود عباس.

وقال الشخرة، لبرنامج "ملف اليوم" الذي يبث على (تلفزيون فلسطين): إن الوزارة راسلت الدول، التي تشرف على إنتاج لقاحات فيروس (كورونا)، وأبرزها: (استرازينيكا، وموديرنا، وفايزر، وسبوتنيك)، وطلبت شراء 4 ملايين جرعة، ستصل تباعاً خلال الأشهر المقبلة، منوهاً إلى أن 100 ألف جرعة ستخصص لخط الدفاع الأول المكون من الطواقم الطبية، إلى جانب أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة وكبار السن وعناصر الأمن.

وأوضح، أن وزارة الصحة، كانت تود الحصول على لقاح موحد إلا أن الشركات المصنعة لا يمكن أن توفر حاجتنا منها في فترة قريبة، وقال: إن "اللقاح الذي سيصل أولاً إلى فلسطين هو الأفضل".

وطالب الشخرة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول الآثار الجانبية للقاح، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المتمثلة بمنظمة الصحة العالمية، ووزارات الصحة في الدول المصنعة للقاحات، مشدداً على أن اللقاح مهم للحماية من الإصابة بعدوى (كورونا) والعودة لممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، تقوم بتدريب الطواقم الطبية وتجهيز المرافق والعيادات في مختلف المحافظات، التي ستخصص لأخذ اللقاحات، مشيراً إلى أن الوزارة، ستُعلم المرشحين لتلقي اللقاح في الدفعه الأولى، إما عبر رسائل على الهواتف النقالة أو الاتصال المباشر؛ لتحديد موعد أخذ الجرعة، كما ستعلن عن نموذج يجب أن يقوم المواطن الراغب بالحصول على اللقاح بتعبئته، يتضمن معلومات حول التاريخ الطبي، وإن كان يعاني من أمراض أو نوع من الحساسيات، على أن يمنح كل من يحصل على اللقاح وثيقة لتسهيل إجراءات السفر والتنقل.

وقال: إن لجنة الطوارئ العليا، ستلتئم خلال اليومين القادمين للنظر في التوصية الصادرة عن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة، بتمديد الإغلاق لفترة أخرى، بهدف تسطيح المنحنى الوبائي.

وأوضح الشخرة، أن الإجراءات التي تم فرضها في الأسابيع الأخيرة، ساهمت في هبوط أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس بشكل طفيف، الأمر الذي يستدعي تجديد الإجراءات لفترة أخرى؛ لتقليل الأعداد بعد الارتفاع الحاد، الذي تم تسجيله في الشهرين السابقين، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ العليا، ستنظر في تطبيق الإجراءات التي أقرت خلال الأسبوعين الأخيرين، أو تعديل بعض منها.

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