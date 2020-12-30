شؤون فلسطينية

أسباب قيام السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات 3 شهور متتالية للأسرى

أسباب قيام السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات 3 شهور متتالية للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن الحكومة صرفت، أمس الثلاثاء، مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن أبو بكر، قوله: إن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.

وذكر، أنه يبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معاً قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهرياً.

يشار إلى أن البنوك الفلسطينية، تخشى من أية عقوبات إسرائيلية، في وقت ما تزال فيه قضايا مرفوعة منذ مطلع 2019، على 3 مصارف عاملة في السوق المحلية، في محاكم الولايات المتحدة، من قبل إسرائيليين، يحملون الجنسية الأميركية.

وتعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى شهرشباط/ فبراير الماضي، تضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي الشهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب، "تتبعه دعاوى مدنية في المحاكم بالتعويض".

أخبار ذات صلة

حماس: العدوان الإسرائيلي على سوريا يأتي بتشجيع من مسار التطبيع

حماس: العدوان الإسرائيلي على سوريا يأتي بتشجيع من مسار التطبيع

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في السوق الفلسطيني

تعرف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في السوق الفلسطيني

الطقس: أجواء شديدة البرودة في المناطق الفلسطينية

الطقس: أجواء شديدة البرودة في المناطق الفلسطينية

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

عربي

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة