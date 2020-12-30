حماس: العدوان الإسرائيلي على سوريا يأتي بتشجيع من مسار التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، صباح اليوم الأربعاء: إن العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم على سوريا، جريمة مستنكرة وإرهاب، يمارسه الاحتلال بشكل متواصل، ضد الأمة العربية والإسلامية.



وأضاف قاسم، عبر حسابه بموقع (تويتر): أن العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق منهجيته العدوانية؛ لتحقيق أطماعه التوسعية المدعومة أمريكياً، وبتشجيع من مسار التطبيع.



وأشار إلى أنه سيظل مطلوبًا من القوى الحية في الأمة، توحيد جهودها؛ لمواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته.