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مقتل شخص وإصابة 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

مقتل شخص وإصابة 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
رام الله - دنيا الوطن
نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، صباح اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله: إن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة جنود في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.

وقالت الوكالة: إن وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، في سماء ريف دمشق الغربي.

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