مقتل شخص وإصابة 3 جنود سوريين في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
رام الله - دنيا الوطن
نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، صباح اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله: إن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة جنود في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.
وقالت الوكالة: إن وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، في سماء ريف دمشق الغربي.
نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، صباح اليوم الأربعاء، عن مصدر عسكري قوله: إن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة جنود في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق.
وقالت الوكالة: إن وسائط الدفاع الجوي السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق.
وذكر التلفزيون الرسمي، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ، في سماء ريف دمشق الغربي.
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