قوات الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، أحد حراس المسجد الأقصى المبارك الحارس عصام نجيب من أمام مصلى باب الرحمة.



وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الحارس عصام نجيب أثناء عمله في محيط مصلى باب الرحمة واقتادوه إلى التحقيق.



وسبق أن تعرض الحارس نجيب للاعتقال عدة مرات، كانت إحداها في آب/أغسطس الماضي بعد استدعائه للتحقيق إثر تصديه لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى.