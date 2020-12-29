الناطق العسكري لكتائب الناصر صلاح الدين يصدر تصريحاً بشأن مناورة "الركن الشديد"





رام الله - دنيا الوطنأشاد أبو يوسف، الناطق العسكري لكتائب الناصر صلاح الدين، بفصائل المقاومة الفلسطينية المشاركة في مناورة "الركن الشديد"، والتي رسمت صورة ناصعة ومشرقة عن درعنا الحامي ومصدر فخرنا واعتزازنا.وقال: إن المناورة أرسلت رسائل قوية لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية، أن تفتخر بهذه المقاومة الشجاعة التي تحمل المجد والشرف والعزة والكرامة، وتقف صفاً واحداً كأنهم بنيان مرصوص، تحقق وحدة الكلمة والهدف والمصير في مواجهة عدو الأمة الأوحد.وتابع: نؤكد في كتائب الناصر أن مناورة الركن الشديد، حلقة من حلقات الإعداد والتجهيز، للدفاع عن شعبنا ورد العدوان الصهيوني، والتصدي للمؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا الفلسطيني المجاهد.وأضاف: اننا إذ نحمد الله، على ما وصلت له المقاومة الفلسطينية، واحتضان شعبنا لها وإلتفافه حول خيار الجهاد والمقاومة، فحق لشعبنا أن يفتخر بمقاومته وأن يعقد عليه الآمال للوصول الى النصر والتحرير بفضل وكرم وتأييد من الله عز وجل.وقال أبو يوسف: "نشدد على أننا سنظل على العهد الذي قطعناه على أنفسنا أن نمضي في معركة التحرير المباركة، وإن تخلى عنا كل الدنيا".