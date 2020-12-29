شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة

تفاصيل لقاء أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين مع وزيرة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
التقى شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، د. مي الكيلة، وزيرة الصحة.

وخصص اللقاء لتجديد اتفاقية التأمين الصحي الخاصة بالعمال، حيث قيم الجانبان سير العمل بالاتفاقية خلال العام الماضي، وما سجل حولها من ملاحظات من قبل جمهور العمال والعاملات ومن قبل وزارة الصحة.

ويتطلع الجانبان لتطوير العمل لما فيه مصلحة المستفيدين منها، حيث تم الاتفاق على تجديد العمل بالاتفاقية السابقة، مع استمرار جمع وتسجيل الملاحظات الواردة للصحة والنقابات.

ومن أجل هذه الغاية شكلت وزيرة الصحة لجنة عمل مشتركة لجمع الملاحظات وتدوينها والتوصية بما يستقيم منها على النظام والقانون لتحديث الاتفاقية وتطويرها مستقبلاً.

وشارك في الاجتماع من طرف وزارة الصحة الدكتور "وائل الشيخ" وكيل وزارة الصحة والدكتور "سليمان الأحمد" مدير عام مديرية التأمين الصحي، و"نزار مسالمة" مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة.

ومن طرف الاتحاد شارك في الاجتماع نفسه النقابية "جويرية الصفدي" عضو الأمانة العامة في الاتحاد والمشرفة على ملف التأمين الصحي في الاتحاد، والنقابي "عبد الهادي أبو طه" عضو الأمانة العامة ورئيس نقابة الخدمات الصحية.

كما عرض الوفد النقابي على الوزيرة مشكلة العاملين في القطاع الصحي على نظام عقود المياومة، الذين مضى على وجود بعضهم في الوظيفة سنوات طويلة، ولم ينالوا حظهم من التثبيت على كادر الوزارة.

وهم يطالبون برفع أجورهم واعتماد يومي الجمعة والسبت لهم أيام اجازة وعطلة رسمية مدفوعة الأجر، أسوة بغيرهم من الموظفين؛ ووعدت الوزيرة بعرض هذه المشكلة على مجلس الوزراء لحلها.

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