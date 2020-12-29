شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتلع مئات الأشجار ويهدم منشآت ويخطر أخرى في الضفة

رام الله - دنيا الوطن
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء على اقتلاع مئات أشجار الزيتون قرب مدينة أريحا، كما هدمت عدة منشآت سكنية وزراعية في سلفيت وبيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 350 شجرة زيتون وهدمت ثلاثة مساكن في منطقة عرب الزايد بقرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

وفي سلفيت قامت قوات الاحتلال بهدم منشأة تعود لمواطن في قرية حارس غرب المدينة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

كما أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في منزل قيد الإنشاء، ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

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