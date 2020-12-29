دولي

الصين: لقاح جديد لـ (كوفيد-19) جاهز للتجارب السريرية على البشر

رام الله - دنيا الوطن
أصبح لقاح لناقل فيروس غدي صيني جديد مرشح لمرض فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد-19)، جاهزا للتجارب السريرية على البشر في الداخل والخارج، وفقا لما قال مطورو اللقاح يوم الاثنين. 

وبدأ باحثون من جامعة تسينغهوا وجامعة تيانجين الطبية وشركة والفاكس المحدودة للتكنولوجيا الحيوية التي يقع مقرها في كونمينغ، في تطوير اللقاح منذ تفشي المرض. ومقارنة بلقاحات أخرى مرشحة، فقد تم تطوير هذا اللقاح باستخدام دم الشمبانزي. 

وقال تشانغ لين تشي الباحث الرئيسي بجامعة تسينغهوا، إنه نظرا لعدم وجود أجسام مضادة مخزنة مسبقا ضد فيروس الشمبانزي الغدي في جسم الإنسان، فإن اللقاح الذي يحتوي على هذا الفيروس باعتباره الناقل سيكون له مزايا، من بينها ردود الفعل السلبية المنخفضة والقدرة الإنتاجية العالية والمناعة القوية بعد التطعيم. 

وقد أنهى صانعو اللقاح التجارب على الحيوانات وبدأوا تقديم طلب لبدء تجربته على البشر في الصين والخارج. 

قال تشانغ "لم تحدث أي آثار جانبية خطيرة على الحيوانات"، مضيفا أن نتائج البحث قبل السريري تدعم سلامة هذا اللقاح وتشير إلى إمكانيته لإجراء المزيد من التجارب السريرية. 

وأشار تشانغ إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتحقق من فعالية اللقاح، سوف تتم في مناطق ينتشر فيها المرض في الخارج. "ومثل اللقاحات الصينية الأخرى المضادة لـ (كوفيد-19)، نحن نواجه أيضا مشكلة عدم وجود عدد كاف من مرضى (كوفيد-19) في الصين للمشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية".

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