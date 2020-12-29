تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى







رام الله - دنيا الوطناتفق صحفيون على تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية بالوسطى مهمتها التوعية والإرشاد وإسناد الجهات المختصة وإبراز دورها في مختلف وسائل الإعلام.وفي هذا السياق دعا الناطق الإعلامي باسم لجنة طوارئ الوسطى، عبد الهادي مسلم إلى عدم التهويل وتوخي الدقة في نقل الأخبار والحصول عليها من مصادرها الصحيحة في ظل تزايد أعداد المصابين بمرض (كورونا).وأكد خلال اجتماع للجنة الإعلامية المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية أن للإعلام والصحفين دورا كبيرا في مواجهة الجائحة من خلال التوعية والإرشاد وحث المواطنين على اتباع تعليمات الوقاية والسلامة والعمل على نشر فعاليات لها علاقة بذلك وإبراز بعض القصص لمصابين قد تعافوا من المرض والتأكيد على إبراز دور الجهات المختصة المثمثلة بالعاملين في المجال الصحي والشرطي ودور المؤسسات المجتمعية والبلديات والمتطوعين وممثلي الفصائل في مواجهة جائحة (كورونا).وفي نهاية الأجتماع أجمع عدد من الصحفيين الممثلين لستة مناطق في المحافظة الوسطى على خطة عمل في التغطية الصحفية التي تشمل تقارير ولقاءات وفيديوهات وصور تدور حول توعية وإرشاد المواطنين وإسناد الجهات المختصة في تأدية عملهم ونشر ذلك في مختلف وسائل الإعلام.