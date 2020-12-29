صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم) اليوم الثلاثاء، النقاب عن المصادقة على خطة كبرى لتهويد مدينة القدس، للعام القادم 2021.



وبينت الصحيفة، أن قيمة المشاريع التهويدية التي ستنفذ في القدس تصل الى 2.2 مليار شيكل، وذلك مقابل 1.8 مليار العام الحالي، حيث تشمل شق شوارع استيطانية ضخمة، وتوسيع المستوطنات وبناء مؤسسات تابعة للحكومة الإسرائيلية.



ومن بين المشاريع التهويدية: بنى تحتية للقطار الخفيف- نهاية تمديد الخط الأحمر، إقامة الخط الأخضر، فصل مسارات قرب التلة الفرنسية، استكمال مشروع مدخل المدينة، مشروع الطريق الأمريكي، إقامة 17 مبنى تعليمياً، تطوير الأحياء الاستيطانية حفر أربعة أنفاق تحت المفترقات المركزية.



وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشي ليئون: إن المشاريع عبارة عن بشرى سارة، مشدداً على مواصلة القيام بما وصفها بثورة في مجال البناء والبنى التحتية، وفق زعمه.



ومنذ حزيران/ يونيو 1967، قام الاحتلال ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: (رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما) يسكنها 250 ألف يهودي.



لكن الجديد في العطاءات التي طرحت مؤخراً هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس، وهذا لم يتم القيام به منذ العام 1997، مع بناء مستوطنة (هار حوما) المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ويهدف الاحتلال بهذه السياسة تشديد الخناق على مدينة القدس، وتجاهل حقيقة وجود حوالي 350.000 فلسطيني فيها.



ويدور الحديث عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة (رمات شلومو) على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية بمستوطنة (جفعات هامتوس) على أراضي بيت صفافا، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة (معاليه أدوميم)، في إطار المخطط الاستيطاني (إي 1).