عاجل

  • جو بايدن: على الكونغرس توفير التمويل اللازم لمواجهة جائحة (كورونا)

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام جوي لمصر لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ

  • جو بايدن: نؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات في إطار مواجهة (كورونا)

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام جوي لمصر لحماية طائرة رئيسها من تهديدات الصواريخ

  • جو بايدن: طلبنا بتوفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات سلاح محتملة عبارة عن مروحيات للكويت وقنابل للسعودية

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات أسلحة محتملة للسعودية والكويت ومصر

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات أسلحة محتملة إلى السعودية والكويت

شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (إسرائيل اليوم) اليوم الثلاثاء، النقاب عن المصادقة على خطة كبرى لتهويد مدينة القدس، للعام القادم 2021.

وبينت الصحيفة، أن قيمة المشاريع التهويدية التي ستنفذ في القدس تصل الى 2.2 مليار شيكل، وذلك مقابل 1.8 مليار العام الحالي، حيث تشمل شق شوارع استيطانية ضخمة، وتوسيع المستوطنات وبناء مؤسسات تابعة للحكومة الإسرائيلية.

ومن بين المشاريع التهويدية: بنى تحتية للقطار الخفيف- نهاية تمديد الخط الأحمر، إقامة الخط الأخضر، فصل مسارات قرب التلة الفرنسية، استكمال مشروع مدخل المدينة، مشروع الطريق الأمريكي، إقامة 17 مبنى تعليمياً، تطوير الأحياء الاستيطانية حفر أربعة أنفاق تحت المفترقات المركزية.

وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشي ليئون: إن المشاريع عبارة عن بشرى سارة، مشدداً على مواصلة القيام بما وصفها بثورة في مجال البناء والبنى التحتية، وفق زعمه.

ومنذ حزيران/ يونيو 1967، قام الاحتلال ببناء عدد من المستوطنات في مدينة القدس، وفي محيطها، كمستوطنات: (رمات اشكول، وجفعات هاميفتار، وراموت شلومو، والتلة الفرنسية، ونيفي يعقوب، وبسغات زئيف، وإيست تالبوت، وجيلو، وهار حوما) يسكنها 250 ألف يهودي.

لكن الجديد في العطاءات التي طرحت مؤخراً هو قرار بناء حي جديد بالكامل في القدس، وهذا لم يتم القيام به منذ العام 1997، مع بناء مستوطنة (هار حوما) المقامة على جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

ويهدف الاحتلال بهذه السياسة تشديد الخناق على مدينة القدس، وتجاهل حقيقة وجود حوالي 350.000 فلسطيني فيها.

ويدور الحديث عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة (رمات شلومو) على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية بمستوطنة (جفعات هامتوس) على أراضي بيت صفافا، إلى جانب آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة (معاليه أدوميم)، في إطار المخطط الاستيطاني (إي 1).

أخبار ذات صلة

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

الشباب والثقافة بغزة تنعى المخرج حاتم علي صانع &#34;التغريبة الفلسطينية&#34;

الشباب والثقافة بغزة تنعى المخرج حاتم علي صانع "التغريبة الفلسطينية"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 9 منشآت غير ملتزمة

منوعات

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

عربي

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة