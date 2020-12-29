عاجل

  • جو بايدن: على الكونغرس توفير التمويل اللازم لمواجهة جائحة (كورونا)

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام جوي لمصر لحماية الطائرة الرئاسية من تهديدات الصواريخ

  • جو بايدن: نؤكد على أهمية الالتزام بالإجراءات في إطار مواجهة (كورونا)

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقة محتملة لبيع نظام جوي لمصر لحماية طائرة رئيسها من تهديدات الصواريخ

  • جو بايدن: طلبنا بتوفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات سلاح محتملة عبارة عن مروحيات للكويت وقنابل للسعودية

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات أسلحة محتملة للسعودية والكويت ومصر

  • الخارجية الأمريكية توافق على صفقات أسلحة محتملة إلى السعودية والكويت

شؤون فلسطينية

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمين شومان، إن قرار تأجيل الاحتلال إعطاء الأسرى لقاح (كورونا)، كان متوقعاً، و"يعبر عن سياسية انتقامية وانتهاكات متواصلة بحق الحركة الأسيرة وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن إدارة السجون ملزمة بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى، مشيراً إلى أنه كان هناك عرض فلسطيني لإدخال مستلزمات الوقاية من فيروس (كورونا) للأسرى في السجون عبر أكثر من طريقة والاحتلال رفض.

وشدد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية حول انتشار فيروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين، مطالباً كل المؤسسات الحقوقية في فلسطين والعالم القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية.

وقال شومان: إن أكثر من 140 أسيرًا أصيبوا بفيروس (كورونا) داخل السجون، والعدد مرشح للزيادة.

أخبار ذات صلة

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

تشكيل لجنة إعلامية تابعة للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة جائحة (كورونا) بالوسطى

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

قطاع غزة يسجل 711 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لليوم الثلاثاء

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

الشباب والثقافة بغزة تنعى المخرج حاتم علي صانع &#34;التغريبة الفلسطينية&#34;

الشباب والثقافة بغزة تنعى المخرج حاتم علي صانع "التغريبة الفلسطينية"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

صحيفة إسرائيلية: أكثر من ملياري شيكل لمشاريع تهويدية بالقدس لعام 2021

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

داود شهاب: (الركن الشديد) رسالة المقاومة الرافضة لكل المؤامرات والتحالفات والصفقات بالمنطقة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال وغرب نابلس

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

سلفيت: قرار بتمديد الإغلاق في ثلاث بلدات بسبب فيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالة وفاة و61 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 9 منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة توجه تنبيهاً شديداً لـ 9 منشآت غير ملتزمة

منوعات

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

وفاة مخرج (التغريبة الفلسطينية) إثر نوبة قلبية

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

روجينا تعايد زوجها على طريقة شخصية( فدوى)

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

شاهد: حماقي يكشف كواليس حفله الناجح بالكريسماس بدبي ومصير البومه الجديد

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

اخر التطورات في طلاق أصالة وطارق... إلزام الأخير بدفع تعويض بآلاف الدولارات

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

(كيم كارديشيان العرب) تعلق على الكائنات الفضائية

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

ماجد المهندس وبلقيس يشعلان ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

شاهد: أسرار عمل (الحياة) الذي يجمع الثلاثي الشبابي قريبا على(MBC)

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

الحكم على جمال النجادة بالسجن مع الأشغال الشاقة.. لسبب فاضح

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

(ضحايا حلال) مسلسل سعودي يثير الجدل بجرأته غير المتوقعة

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

وفاء عامر تكشف حقيقة تدخلها بخلاف عمرو دياب وعشيقته

عربي

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

الرئيس الجزائري يعود لبلاده بعد شهرين للعلاج من فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

جيش الاحتلال: رصد مشتبه بهم اقتربوا من السياج الحدودي من لبنان

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة

أول دولة خليجية تعلن ترصد إصابات بسلالة (كورونا) المتحورة