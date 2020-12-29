رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: الاحتلال ملزم بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمين شومان، إن قرار تأجيل الاحتلال إعطاء الأسرى لقاح (كورونا)، كان متوقعاً، و"يعبر عن سياسية انتقامية وانتهاكات متواصلة بحق الحركة الأسيرة وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني".



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن إدارة السجون ملزمة بتوفير الوقاية ولقاح فيروس (كورونا) للأسرى، مشيراً إلى أنه كان هناك عرض فلسطيني لإدخال مستلزمات الوقاية من فيروس (كورونا) للأسرى في السجون عبر أكثر من طريقة والاحتلال رفض.



وشدد على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية حول انتشار فيروس (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين، مطالباً كل المؤسسات الحقوقية في فلسطين والعالم القيام بدورها ومسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية.



وقال شومان: إن أكثر من 140 أسيرًا أصيبوا بفيروس (كورونا) داخل السجون، والعدد مرشح للزيادة.